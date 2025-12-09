疑墜日本熟女愛情陷阱…74歲男成詐騙人頭帳戶 法官判決曝

彰化縣黃姓男子出借帳戶給素未謀面的「日本女性友人」，淪為詐騙人頭帳戶，彰化地方法院認為沒證據黃男從中獲利、終能坦承犯行等一切情狀，判處3月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

彰化縣黃姓男子疑掉進愛情詐騙，去年把金融帳戶借給自稱定居日本的熟女，新竹縣和雲林縣各有被害人報警稱匯款到黃男帳戶遭詐。彰化地方法院審結，認黃男去年已74歲，對於各種防範人頭帳戶的宣導實難諉不知，依犯幫助洗錢罪處有期徒刑3月。

判決書附帶起訴書指出，黃男去年10月間把他的商業銀行存簿、金融卡、密碼郵寄給詐團，詐團謊稱投資香港房地產、投資電商商品可獲利，新竹縣呂姓女子、雲林縣徐姓男子信以為真，分別匯款5萬元、3萬元到黃男帳戶，後來發現被詐而報警，警方循線逮黃男。

黃男供稱把銀行帳戶借給一名住在日女子，不知帳戶出借後遭用於詐欺，但始終無法提出對話紀錄以實其說，況且黃男自陳不知道對方的真實姓名、年籍及聯絡方式亦未曾謀面，無法確定對方會如何使用其帳戶等語，顯見雙方並無何信賴基礎。

彰化地院審結，黃男提供帳戶什他人掩飾犯罪所得使用，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所得財物，危害財產財物交易安全，兼衡黃男終能坦承犯行的犯後態度、被害人數及金額，並考量黃男的犯罪動機、智識、職業、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如判決主文之刑。

