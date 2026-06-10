疑壓力太大！工程師購物中心失控 暴走掃貨架、咬店員遭送醫

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陳姓工程師9日晚間情緒失控、大鬧商場，遭警方保護管束並送醫。（圖／翻攝畫面）

苗栗市頭份尚順育樂中心9日發生鬧事案，36歲陳姓男子晚間7時許行經商場時情緒失控，將貨架上的商品全數掃落在地，共3間店家遭大鬧，53歲黃姓員工試圖制止卻被咬傷，警方獲報後到場將其壓制，後在家屬陪同下由警方協助送醫治療，確切案情則仍待釐清。

據了解，陳男在某科技公司擔任工程師，他9日晚間7時許到尚順育樂中心逛街，卻突然情緒失控、大鬧商場，將3間店的貨架推倒，還將店家多件展示品掃落在地，導致現場一片狼藉。

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黃男見狀試圖勸阻，但陳男情緒激動，黃男等人於是合力將其制伏，陳還因反抗而咬傷陳男，警方到場時陳男已遭控制，為避免他再次發生危害自身或他人安全行為，於是依法實施保護管束，並帶回派出所安置。

警方通知家屬到場，家屬供稱，陳男近日工作壓力大，出現幻聽等症狀，而陳男反應自己胃痛、肛門痛，於是在家屬陪同下將其送醫治療，因陳男身上沒有違禁物品，且店家和傷者暫不提告，後續則由家屬將其帶回。

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