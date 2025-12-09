疑大學副教授造謠論文抄襲 徐巧芯喊告：還在寫研究計畫哪來論文？

國民黨立委徐巧芯（中）喊出要對造謠者提告。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委徐巧芯今（9）日表示，一位疑似是私立明新科大的老師在網路上直斥自己「論文抄襲都沒事」，但自己根本還沒拿到碩士學位，論文才開始寫研究計畫，活脫脫是「造謠」，將提出告訴。

近期一名網路使用者在應用程式Threads發文指出，外界對論文檢視標準藍綠「雙標」，像綠營前新竹市長林智堅被追打到底，但回頭看「徐巧芯等藍營人士論文抄襲都沒事」，還直斥媒體的公平性在哪裡？引起不少討論。

結果徐巧芯「海巡」發文時出面打臉，稱自己仍在就讀淡江大學國際事務與戰略研究所碩士班，根本還在準備論文前三章的「研究計畫」而已，沒有論文哪來抄襲？她怒批是「造謠沒下限」。

徐巧芯自稱是一名出身台北市南松山地區的「早餐店女孩」，她在北市光復國小、中崙高中國中部與高中部畢業後，原就讀台師大東亞學系政治與經濟組，而後輾轉轉學至政大政治學系，並曾任臺灣北部大專院校學生自治聯合協會秘書長，也在國立政治大學學生會擔任過學生議會社會科學學院議員、秘書部部長等職務，對政治活動非常熱衷。

不少政治人物因為「碩士論文」被控抄襲而陷入政治風暴。圖為一名苦主委託律師張祐齊（右起）、吳俊達針對自己疑似被抄襲論文發表聲明。（圖／黃耀徵攝）

然而，自政大學士畢業後，徐巧芯先後進修政大政治學系碩士班與行政管理碩士學位學程，然而因故皆沒有畢業，如今在淡江大學國際事務與戰略研究所碩士班是否能順利畢業，也是各界關注焦點。

徐巧芯進一步比對明新科大官網這名網路使用者公開的照片、姓名、信箱等個資，直指應該是明新科大一名企管系丁姓副教授，揚言「法院見」。

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」也截圖嘲諷「造謠被當事人抓包」，強調徐巧芯論文根本還沒完成，沒個碩士學位哪來抄論文？

這名疑似為明新科大企管系的丁姓老師稍早則刪除貼文，並稱自己是筆誤已經馬上更正，如果有錯願意道歉。至於徐巧芯是否接受或仍依預告提告，目前尚未有進一步消息。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

