疑大貨車視線死角 6旬單車婦遭撞全身多處骨折送醫
新北市中和區今（24日）下午4時許，發生自行車與大貨車的交通事故，造成63歲張姓婦人全身多處骨折送醫急救，所幸沒有生命危險，大貨車58歲余姓駕駛經酒測後，確認沒有酒駕的情況，疑因轉彎視線死角釀成意外，但詳細事故原因警方還要持續調查釐清。
張婦今日下午騎乘自行車，由中和中山路2段往板橋方向行駛，行經永和路口時，余男駕駛的大貨車準備右轉，疑似產生視線死角，與張婦發生擦撞，造成張婦全身多處骨折，送醫時意識清醒，沒有生命危險。
警方獲報後到場先將張婦送往醫院急救，余男則沒有受傷，雙方酒測值均為0，排除酒駕肇事的情況，初步研判，因與大貨車轉彎視線死角有關，但詳細事故原因及相關肇責將待後續調查釐清。
