疑大雪釀禍？ 日本高速公路57車連環撞 1死26傷

日本關越高速公路發生57車連環追撞的意外。(圖／達志影像美聯社)

日本今年的新年假期，就從週六開始。沒想到周五晚間，關越高速公路的群馬縣路段，竟然發生57輛車連環追撞，而且有超過10輛車起火燃燒的意外。日本警方調查後研判，疑似是前方車輛因為大雪打滑，結果後方大卡車來不及煞車，才引起這場1死26輕重傷的重大事故。

日本關越高速公路發生57車連環追撞的意外。(圖／達志影像美聯社)

日本群馬縣關越高速公路於26日晚間發生嚴重連環追撞事故，共波及57輛車輛，其中超過10輛車輛起火燃燒，火勢猛烈延燒長達7小時才被完全撲滅。此次事故造成1人不幸死亡、26人受傷，其中5人傷勢嚴重。事故發生時，當地正值降雪天氣且已發布大雪警報，初步推測可能是因惡劣天候導致車輛打滑而引發這場大規模連環車禍。

廣告 廣告

現場目擊者拍攝的畫面顯示，高速公路前方車道突然竄出火光與濃煙，駕駛們紛紛緊急放慢車速。然而火勢非常猛烈，多輛貨車與轎車已陷入火海中，有些車輛甚至燒到只剩下骨架。消防人員到達現場後立即詢問受困民眾是否有受傷情形，進行緊急救援工作。

根據日本媒體報導，這起嚴重的追撞事故可能是因為有車輛在大雪中打滑，隨後遭到後方大卡車追撞，才引發了這場連環車禍。事故規模之大令人震驚，從最前方一路走到最尾端，按照正常走路速度需要花費約7分鐘的時間。目前事故路段及周邊交流道已暫時封閉，尚不確定何時會重新開放。

除了群馬縣的這起嚴重事故外，日本其他地區也因大雪而出現交通問題。鳥取縣高速公路同樣因大雪變成「停車場」，約有100輛車一度受困。而在石川縣金澤市，著名的兼六園在短短24小時內就變成銀白世界，降雪速度快且急，導致許多駕駛反應不及，事故頻傳。

日本冬季交通不僅面臨路面濕滑的挑戰，還有野生動物出沒的問題。有駕駛與乘客在行車過程中目擊到野熊，驚呼「有熊，有熊，好危險」。仙台市也傳出野熊出沒的消息，嚇壞了目擊的民眾。

這些惡劣天氣狀況與野生動物出沒問題，讓今年日本的年末返鄉潮充滿了不確定性。新幹線東京站的月台上已擠滿等待返鄉的旅客，大家都在面對天氣與各種意外因素帶來的挑戰。

更多 TVBS 報導

日本高速公路「15車連環撞」！貨車爆炸成火球 多人受傷送醫

東京品川區中延商店街火警 40多歲男嗆傷緊急送醫

京都小客車與特急列車相撞 現場傳出火警、近百乘客急疏散

日女偶像車禍險死！iPhone「1功能」救命 偵測撞擊叫救援

