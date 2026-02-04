疑失戀持足療刀隨機砍人 按摩師羈押 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

從事按摩師的陳姓男子3日晚間疑因失戀情緒不穩，竟持工作用的足療刀，在台南市警第六分局金華派出所門前攻擊2名路人成傷，警方迅速將陳男逮捕，移送台南地檢署經檢察官偵訊，認涉犯殺人未遂重罪之犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，嚴重危害社會秩序與民眾安全，今（4）日向台南地方法院聲請羈押獲准。可抗告。

南院裁定指出，本院院訊問被告後，認以被告之供述、卷內事證等，足認告涉犯殺人未遂、傷害等罪，犯罪嫌疑重大。審酌檢察官羈押聲請書所提出的事證，被告居無定所，且所犯殺人未遂罪為最輕本刑5年以上重罪，有相當理由足認逃亡之虞；被告隨機攻擊路人，且法敵對意識強烈，另自承犯案時無法控制自己行為，自我約束能力不高，有反覆實施殺人罪及傷害罪之虞，而有羈押原因。

審酌羈押聲請書所附卷證、確保大眾免受暴力行為之傷害等公共利益與被告人身自由及防禦權受限制之程度後，認應予羈押，而有羈押之必要。裁定陳男羈押。

陳男是於3日晚間8時許，手持長約20公分的金屬足療刮刀，在南區健康路、金華路口，金華派出所附近隨機尋找目標。63歲的李姓男子與32歲的葉姓女子正準備穿越馬路，竟遭陳男迎面突襲，李男腹部遭刺受有穿透性腹部外傷併胃破裂傷勢，葉女則是後背受有穿刺傷，驚慌之餘，葉女負傷逃往診所求救。

受傷的李男衝向金華派出所階梯，因體力不支絆倒，陳男隨即被派出所備勤員警制伏，警詢後移送南檢偵辦。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

