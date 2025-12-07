疑失溫猝死 基隆七堵驚見男子陳屍土地公廟

王姓老翁疑似氣溫大加上失溫，不幸猝死在土地公廟內。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今(7)日上午8時許接獲民眾報案指稱，堵區一間土地公廟內發現一男子躺在休憩區長椅上，沒有呼吸。消防人員迅速趕往現場，同步通知警方，抵達時發現患者已經明顯身亡，並無外傷，一旁還有喝剩的高粱酒瓶。警方目前已報請基隆地檢署進行相驗。

警方訪查得知，年約王姓死者近日都在土地公廟附近徘徊，有時會坐在休憩區內，居無定所。直至今日上午一位民眾前往廟裡參拜時，發現王男躺在椅子上，擔心他感冒，便向前關心，沒想到卻發現他已全身冰冷，才驚覺他已無生命徵象。

附近鄰居指出，曾經聽該名男子自稱老家在新北市蘆洲區，平常就是在土地公廟附近徘徊，其餘的就不太清楚了。

據悉，昨日凌晨氣溫約18度，但死者身旁有發現一瓶高粱酒，是否酒後失溫或其本身有心血管疾病，則待檢察官相驗後，再做進一步釐清。

據基隆市消防局統計，12月1日起至12月7日止，目前共發生6起(含本件)內科OHCA案件。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

