疑失聯移工躲警察攔檢 5人棄車竄逃影片曝光

【記者張沛森／桃園報導】龜山警方昨天（7日）下午在華亞科技園區攔查一輛可疑車輛時，車上5人竟然棄車逃逸，車輛一度往後滑行擦撞路過的車輛，還好未造成人員傷亡，警方懷疑5人為失聯移工，已通知車主到案說明，以釐清案情。

龜山警分局表示，警方昨天下午16時40分在龜山區振興路與華亞三路口攔查一輛可疑黑色轎車，當警車堵住車輛前進方向逼停路肩時，車上的5名男子立即打開車門棄車竄逃，車輛一度往後滑行撞擊路過的車輛，所幸未造成人員傷亡。

廣告 廣告

警方懷疑5名男子可能是失聯移工，已通知車主到案說明中，將查明駕駛人及乘客身分以釐清案情。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

壹蘋民調｜綠營初選將揭曉，2大咖爭嘉義縣長，你支持誰?

直擊｜林光寧追思會生前最帥模樣曝光！楊乃文素顏現身 蕭敬騰、Summer拜別慈父

丟丟妹心臟劇痛！送急診「痛哭交代遺言」 親揭最新病況

