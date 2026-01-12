疑女友出軌「老司機」！綠帽男醋勁大發 砸小黃洩憤遭逮

社會中心／新北報導

陳男的計程車遭砸毀。（圖／翻攝畫面）

詹姓男子（39歲）懷疑女友與陳姓男子（41歲）互動頻繁，日前至新莊一處停車場砸毀陳男的計程車，警方獲報後不到24小時，即在桃園逮捕詹男，全案依毀損罪嫌移送法辦。

據了解，詹姓男子和被害人陳姓男子原為好友，詹男近期發現女友與陳男互動頻繁，懷疑陳男讓自己戴綠帽，因此前往停車場砸車，造成車輛玻璃毀損。陳男透露，應該是雙方有一些誤會，他吃醋才會破壞大牌跟玻璃，讓自己無法營業賺錢。

警方逮捕涉案的詹男。（圖／翻攝畫面）

警方表示，接獲被害人報案後，因車輛已在停車場停放約一周，隨即調閱監視器追查，24小內即逮捕涉案的詹男，全案已依毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

