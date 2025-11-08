疑女友有新歡 毒犯夥同４友圍毆男子還押上車

花蓮一起驚人暴力事件震驚社區，一名65歲吳姓男子因懷疑50歲女友與30多歲邱姓男子有曖昧關係，醋意大發找來四名友人持棍棒闖入邱男家中毆打，甚至將受害者押上車打算帶到工寮繼續凌虐。在警方鎖定後，嫌犯將重傷的邱男丟包在偏僻產業道路上。花蓮警方迅速行動，成功逮捕所有涉案人員，並在車上查獲毒品。這起因情感糾紛引發的暴力事件，差點釀成人命悲劇。

花蓮警壓制毆人嫌犯。（圖／花蓮警方）

事件源於65歲吳姓男子懷疑50歲女友與30歲邱姓男子有曖昧關係，憤而找來四名友人前往邱男住處，持棍棒毆打邱男，並將其押上車，打算帶到工寮繼續施暴。民眾目睹邱男遭毆打並被強行帶走後報警，警方立即展開行動。警方根據報案民眾提供的資訊，確認嫌犯使用兩台白色轎車，且有多人持長棍等攻擊武器。

花蓮警方兵分多路進行圍捕，先在東華大橋北端成功攔截其中一輛轎車，隨後又在華工六路圍捕另一組嫌犯。當警方攔截白色轎車時，立即要求車內人員下車，並將警槍上膛要求嫌犯配合。嫌犯起初裝傷，但最終仍被警方制伏。警方在清查兩輛轎車後，發現被毆打的邱男已被丟包在偏僻的產業道路上。警方找到邱男時，發現他頭部遭受鈍器攻擊，腿部有撕裂傷，身體多處瘀青，立即協助送醫，所幸沒有生命危險。

吉安分局偵查隊長張淑光表示，警方在現場查扣了安非他命、海洛英以及電纜線、棍棒等證物。65歲吳姓主嫌過去已多次因毒品案件被逮捕，這次因醋意大發夥同友人凌虐毆打他人，差點釀成人命悲劇。五名嫌犯已被依毒品、妨害自由等罪嫌送辦。

