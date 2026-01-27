疑妻外遇竟潑油點火害她重度灼傷 狠夫判刑5年2月確定

〔記者張文川／台北報導〕基隆市鄭姓男子前年5月因懷疑余姓妻子有外遇，妒火中燒而用木棍打傷妻子，再朝妻子潑汽油、點火燒妻，致妻子頭、臉、頸、腹部及四肢等全身4分之1體表面積受到3度灼傷；一審基隆地院依重傷害罪將鄭男判處5年2月徒刑，二審、三審皆駁回鄭男上訴，確定判刑5年2月。

判決指出，鄭男懷疑妻子有外遇，2024年5月22日深夜11時許，在住處前的倉庫與妻子發生激烈爭吵，憤而先持木棍朝妻子臀部、腿部毆打致瘀青，再持裝在寶特瓶內的汽油，潑灑在妻子身上，以打火機點燃汽油，致汽油瞬間起火燃燒。

鄭男見妻子全身起火，再舀魚池的水撲滅妻子身上的火勢，攔計程車載妻子去就醫，經醫院急救後，鄭妻雖倖免於難，但頭、臉、頸、腹部及四肢等處約占全身4分之1體表面積受到2至3度燒灼傷，皮膚遺留疤痕，排汗功能損壞；基隆地檢署調查後，將鄭男依重傷害罪起訴。

基隆地院審理時，鄭男坦承犯行，並與妻子達成和解，但法官認為，鄭男僅因主觀上懷疑妻子有外遇，就將汽油淋在妻子身上點火燒妻，罔顧妻子生命，造成妻子身體及心理終身難以磨滅的恐懼與傷害，雖然雙方已達成和解，妻子也表示願意再給鄭男一次自新機會，但合議庭認為鄭男手段凶殘，沒有足堪憫恕之處，不給予鄭男酌減其刑，依重傷害罪判處5年2月徒刑。

案經上訴，高等法院、最高法院皆維持原判，全案判刑5年2月定讞。

