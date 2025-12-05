疑婚內出軌生子 騙了觀眾30年 70歲金雞影后奚美娟塌房

兩度榮獲金雞獎最佳女主角的70歲奚美娟一直以來形象溫柔優雅，但日前傳出30年前婚內出軌，生下不知生父是誰的孩子，卻反過來指責丈夫對婚姻不忠；「這瓜一出，真是讓大家開了眼了」。

69歲演員周野芒近日終於洗清多年背負的「拋妻棄子」罵名。據公開的庭審紀錄顯示，周野芒與前妻奚美娟所生之子並無血緣關係，且在婚姻存續期間未共同生育子女，先前流傳的「婚內出軌」、「拒付撫養費」等指控均為不實謠言。

綜合媒體報導，周野芒以1998年電視劇「水滸傳」中林沖一角而廣為人知。1985年，他與奚美娟結婚，婚後分配至上海人民藝術劇院工作。1994年7月，兩人協議離婚。不久後，奚美娟生下一子，周野芒因此被誤傳為拋妻棄子，長達30年備受外界指責。

直到2023年，周野芒為維護自身與家人的名譽，對多名在網路上散布不實信息的網民提起訴訟。他向法院提交親子鑑定報告及其他證據，包括離婚協議、出入境紀錄，證明孩子出生時間晚於離婚日期四個月，雙方無血緣關係，且婚內並未共同生育。2024年，法院最終裁定周野芒勝訴，十餘名造謠者被追責，其中一人甚至以手寫道歉信向周野芒致歉。

據報導，在觀眾印象裡，奚美娟是手握金雞獎的老戲骨，是話劇舞台上的常青樹，更以「獨自撫養孩子的單親媽媽」形象圈粉無數。30多年來，她在鏡頭前數度落淚，講述自己懷著孕拍戲、剛出月子就被丈夫拋棄的「悲慘經歷」，讓前夫周野芒背上「負心漢」的罵名，事業一落千丈。

直到2023年一場官司的開庭，塵封30年的真相才徹底曝光，那個賺足同情的「受害者」，竟是構陷前夫的始作俑者。

