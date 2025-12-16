疑嫌宮廟太吵 41歲婦涉嫌神桌灑粗鹽洩憤

cnews204251216a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名41歲陳姓婦人，疑不滿隔壁宮廟舉行法會放鞭炮太吵，竟趁宮廟管理員不在時，在神桌上潑灑粗鹽混合黑色晶體的粉末。屏東縣枋寮警分局表示，12月12日上午9時左右，接獲轄內佳冬鄉1處宮廟湯姓負責人報案。員警立即調閱監視器影像釐清，一路追查確認陳姓婦人涉嫌重大。陳嫌到案後也坦承不諱。全案訊後依社會秩序維護法第68條第2款，「滋擾公共場所」規定處置，後續再移交簡易法庭裁罰。

警方表示，宮廟負責人指稱，廟內被人潑灑不明物體，造成地板、供桌及神尊，都有殘留疑似鹽巴及黑色晶體的粉末。轄區員警獲報後立即到場調查。初步了解，可能為鄰居糾紛所致，調閱監視器影像釐清，也確認了陳姓婦人涉嫌重大。而陳嫌到案後坦承相關洩憤行為。

警方調查，陳嫌平常在當地跟鄰居，原本就經常有嫌隙，相處不睦。隔壁宮廟前陣子，因為法會熱鬧有放鞭炮，陳嫌則覺得宮廟太吵，影響到自家小孩，所以心生不滿。當天，才會以粗鹽混合了一些黑色晶體，趁宮廟負責人不在，往神桌周遭潑灑了一遍。

枋寮警分局強調，警察維護社會秩序與公共安全，責無旁貸。對於任何影響公共安寧、破壞社會秩序的行為，均將依法究辦。

照片來源：屏東縣警方提供

