疑存款少4千！婦持利器衝銀行 警察到場安撫

南投縣 / 綜合報導

南投縣埔里鎮1間銀行，1名婦人疑似因為存款爭議，持菜刀衝進銀行找行員理論，警方接獲報案趕到現場處理。但婦人說到情緒激動時，拿著菜刀的人還不斷揮舞，經過員警一番安撫,才將婦人帶回派出所釐清案情。

員警VS.婦人說：「你先把刀子放地上好不好，我為什麼要放地上。」銀行座位等候區，黑衣婦人情緒激動，右手還拿著一把菜刀，不斷揮舞，和員警爭論，員警說：「我們來處理，可以再講一次嗎。」兩名員警站在一旁，不敢大意，不斷嘗試安撫婦人的情緒，婦人才開口說話，婦人說：「我寄四千塊，他的電腦壞掉了，沒有辦法入帳，結果簿子拿回去，我看的時候是用筆寫，隔天才來跟他講，說阿你怎麼用筆寫，他們說我們偽造文書。」

事情發生在南投埔里1間銀行，下午1點半左右， 這名婦人 疑似因為領不到錢 ， 拿出菜刀 ， 情緒相當激動。 民眾說：「不管是誰遇到都會很害怕，不會想要再遇到一次這種事。」據了解，這名婦人疑似已經不是第一次到銀行鬧事，但是第一次這麼激動還帶刀，幸好沒有人因此受傷。

埔里警分局副分局長謝耀賢說：「該女性民眾前往合作金庫，欲提款新台幣四千元，因其帳戶已銷戶，而無法成功提領，後因情緒激動，將其隨身斜背包內菜刀拿在手中欲自傷。」警方到場制止後，將人帶回派出所， 全案依違反社會秩序維護法函送偵辦 。

原始連結







