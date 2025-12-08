疑孩童偷塞石頭搞「軌」！槺榔驛小火車翻覆 害一家四口慘摔

新竹竹北著名的親子景點槺榔驛，有家長昨（7）日帶著小孩去搭乘糜鹿小火車，發生出軌意外，所幸無人受傷。當地里長則表示，可能是有小朋友惡作劇，把石頭塞進軌道而釀禍。

新竹竹北著名的親子景點槺榔驛，許多人都會搭乘小火車觀光。圖／台視新聞

新竹竹北著名親子出遊景點槺榔驛，有民眾一家四口7號下午開心搭乘糜鹿小火車，過程中疑似鐵軌上卡了石頭，列車經過時先出現劇烈晃動，接著失控出軌，整節車廂往右側傾倒在月台邊，車頭整個橫倒在鐵軌上，後方車廂也跟著向右傾倒，畫面怵目驚心。

疑似是軌道遭小朋友塞石頭，才導致小火車翻車意外。圖／台視新聞

日據時代保留下來的竹塹輕便車道，如今只剩槺榔驛保留了部分軌道改為觀光用途。當地里長表示這事件是第一次發生，因為鐵軌每天都會清掃，懷疑可能是有小朋友惡作劇，把石頭塞進軌道導致。

新竹／徐誌謙、呂珮岑、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

