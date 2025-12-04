疑學生發文喊「他X的清大逼我當鄭捷」 校方急回應：已請教官了解、輔導

疑似有清大學生發文喊「他X的清大逼我當鄭捷」。（翻攝清華大學官網）

近期有一名疑似清大的學生，透過社群媒體喊，「他X的清大逼我當鄭捷」，該貼文引起了大家的恐慌。對此，校方表示，已請系所生輔組的系教官了解及輔導。

疑清大生發文喊「他X的清大逼我當鄭捷」 引民眾恐慌

從社群媒體Threads中可以看到，有名疑似是清大的學生自介上寫著「國立清華大學化學系」「他X的清大逼我當鄭捷」。該名學生還發文稱，「X老子在離開清大化學之前一定要再搞一次大事，他X的最好可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」。

該名學生的發文雖然已經刪除，但還是有網友截圖並說，「這位同學最近似乎過得不太好，雖然目前已刪文，請清大的大家最近務必小心」。據《自由時報》報導指出，會確認是否真的是清大學生，並且了解發文學生的狀況，另外，也會透過親師、教官輔導學生，藉此了解學生可能遇到的困難、狀況，若是情緒性的發文，會先了解原因，並且提供輔導機制。

轟動全台的鄭捷隨機殺人案

鄭捷是一名台灣的死刑犯，他在2014年5月21日時，於16時22分至16時26分在編號2118和3118號、117與118編組的車廂內行兇，最後在江子翠站遭員警和民眾制伏，該起事件釀4死24傷。最終於2016年5月10日伏法。

而在2024年5月21日，也是鄭捷案發生10年之時，台中發生了隨機砍人事件，該起事件共有4名乘客受傷，凶嫌洪姓護專生最後被警方、民眾壓制，洪姓護專生稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全台民眾看到自己」，因此刻意選在鄭捷案10年之際砍人。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

