疑宏福苑大火監視器影片曝！火警鈴怎麼敲都沒反應

香港宏福苑大火目前已知釀成151人死亡，災後調查接連發現社區多項設施不符標準。除多處棚網未達阻燃要求外，住戶更指控火災當下火警鈴完全沒有響。網路流傳的疑似火災時監視器影像顯示，一名男住戶不停敲打警鐘仍無反應。消防後續檢查確認，宏福苑共有八棟大樓的警鈴系統失靈，雖未被關閉，但無法發出聲響。

香港宏福苑大火造成151人罹難，死亡人數還在持續上升，震驚社會。而各項調查仍持續進行，社區也陸續被揭露多項設施不符規範，繼部分棚網遭替換，驗出未達阻燃標準後，如今連火警警示系統也被住戶點名失靈。多名住戶表示，事發當時並未聽到火警鈴響起。

香港宏福苑大火至今已造成151人死亡。（圖／美聯社提供）

網路上也流出一段疑似火警發生時、拍攝於宏建閣的監視器影片。畫面中，一名男住戶用硬物反覆敲打警鐘，但設備毫無反應；一旁女住戶驚呼「那邊燒得很嚴重」。

消防部門事後全面檢查，結果發現宏福苑共有八棟大樓的警鈴系統未能正常作動；雖然系統未被關閉，但卻未如預期發出警報聲。消防表示，將對負責維護的設備承包商依法採取行動。





