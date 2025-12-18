疑官警護航「鮑魚達人」鍾文智潛逃 北市信義分局等遭搜索15人到案

鮑魚達人鍾文智棄保潛逃，今（18日）信義分局15名員警遭到搜索約談。翻攝畫面

警界再掀風暴。「鮑魚達人」鍾文智因炒作存託憑證（TDR）不法獲利約4.7億元，遭判刑累計30年5月定讞，卻在防逃機制啟動之際棄保潛逃中國。檢調懷疑內神通外鬼，今（18日）由調查局台北市調查處兵分多路，搜索台北市警局信義分局、三張犁派出所等處，約談15名官警到案，包括3名副所長、12名員警，晚間將移送台北地檢署複訊。

檢調掌握，鍾文智在限制出境期間，依法須每日到轄區派出所報到，卻不僅未依規定現身，還疑似有官警暗中「放水」。其中，一名副所長被點名為關鍵角色，疑負責居中策畫、協助逃亡，成為本案重點約談對象。

更離譜的是，鍾文智得以順利出境，背後還牽扯司法程序爭議。台灣高等法院合議庭評議鍾文智加保、且不延長科技監控，承審法官陳勇松裁定卻未即時宣示、送達，導致檢方無從判斷是否提出抗告，時機一拖，讓鍾文智搶得逃亡空檔。監察院已就此彈劾陳勇松，並通過調查報告，函請司法院就審判長邱忠義涉有違失部分進行職務監督，另函請法務部轉請檢察機關追究陳、邱二人是否涉及刑責。

檢方追查發現，鍾文智早在案件上訴最高法院期間，便評估恐遭重判，萌生逃亡念頭，與屏東同鄉鄭姓、馮姓男子及游姓男子密謀規畫路線。去年10月高院解除鍾文智科技監控後，鄭、鍾多次實地模擬逃跑路徑，為最後關頭預作準備。

最高法院判決定讞當天下午，鍾文智先搭計程車前往新北市石碇區，再轉乘鄭、馮駕駛的自小客車，途中更換偽造車牌後，繞行新北市平溪區一帶，隨即再換乘游男的車輛，經宜蘭縣頭城一路逃逸出境。至於鍾文智目前行蹤，檢調僅掌握其已出境，外界傳聞可能落腳中國上海，但相關訊息仍待進一步查證。



