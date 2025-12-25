疑家族土地糾紛 台南男酒後持雙刀理論遭制伏

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市34歲葉姓男子疑因家族土地糾紛，今天凌晨酒後手持雙刀前往中西區親戚住家理論，警員趕到時，葉男已被制伏，警方將依法送辦。

台南市警察局第二分局告訴中央社記者，葉男疑因家族土地糾紛，今天凌晨手持雙刀到中西區親戚住家理論且發生推擠，警方凌晨4時許獲報趕到現場時，多名在場男子已合力制伏葉男。

警方表示，在推擠制伏過程中，葉男及在場其他2名男子手部被刀子劃傷，無生命危險。警員當場逮捕葉男，將依殺人未遂罪嫌移送偵辦。（編輯：張雅淨）1141225