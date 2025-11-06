疑家產糾紛釀1死2傷人倫慘劇！鄰居曝殺人嫌私下為人：看不出會犯案

社會中心／陳弘逸報導

新北市三重區60歲陳姓男子，疑因家產糾紛，拿刀砍家人釀1死2傷人倫悲劇。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區60歲陳姓男子，疑因家產糾紛，拿刀砍家人，造成61歲姊姊傷重身亡、55歲妹妹及陳男勸架的妻子受傷；釀1死2傷人倫悲劇。附近鄰居透露，兇嫌陳男平常喜歡畫畫，目前似乎無業，一家平時沒什麼糾紛，也常來陪伴高齡90歲行動不便的老母親，看到鄰居也會打招呼，實在看不出來，會犯殺人案。

這起案件發生在昨天（6日）下午2時30分，陳男疑因家產問題，跟姊妹爆發爭執，過程中，情緒失控拿刀砍向兩人，其中，61歲姊姊左胸遭刺中倒地，當場沒了生命跡象；妹妹則是右大腿及雙手掌被砍傷，陳男59歲妻子上前勸阻也被劃傷。

廣告 廣告

警消獲報，於10分鐘內趕抵現場，將3人送醫，重傷的姊姊於下午4時宣告不治；妹妹及陳男妻子經治療無生命危險。嫌犯陳男犯案後，被依現行犯逮捕，被依傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦。

新北三重驚傳砍人案，弟弟疑為爭家產揮刀砍死姊。（圖／翻攝畫面）

關於這起人倫慘劇，據《中國時報》報導，案發後，附近鄰居透露，兇嫌陳男平常喜歡畫畫，目前似乎無業，一家平時沒什麼糾紛，也常來陪伴高齡90歲行動不便的老母親，看到鄰居也會打招呼，實在看不出來，會犯殺人案。

更多三立新聞網報導

平房離奇死亡火警…9旬翁進去就再也沒出來！兒悲嘆：那裡平時沒住人

2寶爸機師偷腥「電愛小三」全被錄！尪年收400萬…人妻心碎斷婚賠償金曝

賣慘欺騙善良台灣人！2俄羅斯男募6萬去越南治斷手「巡迴乞討」戰果曝光

想養牠下一秒因1舉動變心！喪心飼主「鎖頭撬腦」殘殺浪貓…付慘痛代價

