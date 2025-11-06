疑家產糾紛釀1死2傷人倫慘劇！鄰居曝殺人嫌私下為人：看不出會犯案
社會中心／陳弘逸報導
新北市三重區60歲陳姓男子，疑因家產糾紛，拿刀砍家人，造成61歲姊姊傷重身亡、55歲妹妹及陳男勸架的妻子受傷；釀1死2傷人倫悲劇。附近鄰居透露，兇嫌陳男平常喜歡畫畫，目前似乎無業，一家平時沒什麼糾紛，也常來陪伴高齡90歲行動不便的老母親，看到鄰居也會打招呼，實在看不出來，會犯殺人案。
這起案件發生在昨天（6日）下午2時30分，陳男疑因家產問題，跟姊妹爆發爭執，過程中，情緒失控拿刀砍向兩人，其中，61歲姊姊左胸遭刺中倒地，當場沒了生命跡象；妹妹則是右大腿及雙手掌被砍傷，陳男59歲妻子上前勸阻也被劃傷。
警消獲報，於10分鐘內趕抵現場，將3人送醫，重傷的姊姊於下午4時宣告不治；妹妹及陳男妻子經治療無生命危險。嫌犯陳男犯案後，被依現行犯逮捕，被依傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦。
關於這起人倫慘劇，據《中國時報》報導，案發後，附近鄰居透露，兇嫌陳男平常喜歡畫畫，目前似乎無業，一家平時沒什麼糾紛，也常來陪伴高齡90歲行動不便的老母親，看到鄰居也會打招呼，實在看不出來，會犯殺人案。
