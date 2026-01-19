疑對向轎車跨雙黃線逆向 男大生為閃避自摔身亡

台中市 / 綜合報導

台中市霧峰區16日發生一起死亡車禍，一名在南部就讀大學的19歲男大生，放寒假回到台中烏日老家，騎機車出門的時候，疑似對向一輛白色轎車跨越雙黃線，他為了閃避對方，機車失控自摔倒地送醫傷重不治。

綠燈一亮，轎車機車往前開，這台機車騎到馬路中間時，突然整台車往上彈了一下，接著失控往左側摔倒，自摔倒地，機車摩擦柏油路，擦出大量火花，騎士當場摔倒在地，滑行了一小段距離，最後躺在馬路中間，一動也不動。

車禍發生在16日晚上6點半左右，機車騎士經過這條路，自摔倒地，警方調查騎士自摔的原因，發現他沒有和任何一輛轎車發生擦撞，但疑似是這輛白色轎車，涉嫌跨越雙黃線，騎士可能是為了閃避，因此失控自摔，民眾VS.記者說：「大家都嚇到，我們全公司人看到那血跡，因為沒有那麼嚴重過，(速度太快嗎)，其實有可能。」

車禍發生的地點，在霧峰區草湖路這間駕訓班旁邊，當時天色昏暗，機車自摔倒地後，白色轎車的駕駛也立刻停車查看，並打119求救，騎士送醫後，傷勢嚴重搶救無效身亡。

台中市交通警察大隊霧峰分隊小隊長蕭鑫奇說：「洪男駕駛自小客車，曾男騎乘重機車，雙方發生交通事故，本起事故造成1人死亡，雙方無飲酒情事。」警方表示，開車的是50歲的洪姓男子，騎車的則是19歲的曾姓男大生，他在南部念大學，放寒假回烏日家經過這條路時，卻疑似是為了閃避洪姓男子開的轎車，自摔身亡，雙方詳細的肇事責任，警方已經將相關資料送交通警察大隊分析。

