疑對破氣球吹氣 女童吸過多氦氣失去意識送醫

台南市 / 綜合報導

提醒家長留意！台南一名即將上小學一年級的女童，在客廳玩造型氣球，疑似想要對破掉的氣球充氣，導致吸入過量的氦氣，進而失去意識，幸好及時送醫搶救才撿回一命。氦氣屬惰性氣體，穩定性高，醫師表示，大量吸入後體內氧氣濃度會降低，只要低於16%以下，就會出現呼吸衰竭、意識不清、抽蓄等症狀。

3名小朋友在客廳玩得正開心，但仔細看，這名手拿獨角獸造型氣球的女童，疑似把頭埋了進去，沒多久孩子倒地不起，一開始爸爸並未察覺異狀，直到看到女童身體蜷曲，才驚覺事情不對勁，趕緊衝上前，一把將氣球拉開。

當事家長吳先生說：「就問她妳為什麼要尿在地上呢，從另外一個角度看到那個氣球，馬的身體破掉部分整個已經消風黏在她臉上。」家長回憶17日這天仍心有餘悸，當時氣球破了未完全消風，不排除女童想要補救，結果吹氣過程，不慎吸入過量氦氣，走沒幾步就跌倒失去意識，幸好及時送醫，小小生命才從鬼門關前被拉回。

當事家長吳先生說：「小孩子不會吹嘛，她吹一口空氣她要吸氣再吹，傻了啊，我以為她死了。」林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說：「它(氦氣)會造成空氣中氧氣濃度降低，降低到16%以下那就會很危險。」

其實像這樣的造型氣球，業者都使用氦氣氣瓶來進行充氣，以乳膠氣球來說，灌氦氣可飄浮約6~12小時，而鋁箔氣球可維持1至2天，甚至更久，雖然說氦氣屬於惰性氣體，穩定、不易燃爆，但大量吸入仍可能造成缺氧，後果不容小覷。

其他氣球店業者說：「有的在外面(販售)都會建議客人不要去買，因為他有時候灌氫氣，如果爆炸的話大家都無法收拾。」氣球店業者提醒家長，應選擇合格店家購買，確保充氣過程與氣體來源安全，而最重要的是，其他氣球店業者說：「(家長)要在旁邊顧著他們，因為他們說，怕說有時候小孩子不懂然後去勒他自己脖子。」

玩的過程，家長務必全程陪同隨時留意，避免幼小孩童做出危險動作，無害的氣球，可能就此釀成無法挽回的悲劇。

