疑小孩吵鬧被接駁車丟包！ 桃園喜來登：已補償

太誇張！司機被批評有沒有同理心啊，民眾到桃園喜來登飯店住宿，退房時搭乘接駁車要到高鐵站，途中5歲孩子因為想睡、暈車哭鬧想吐，司機最後受不了吵鬧聲，要求他們在交流道旁下車，讓民眾非常不滿。對此，飯店回應，當時孩子吵鬧情況都沒改善，司機顧慮安全，才讓他們先下車，並非惡意丟包，也已經提供事後補償。

黑色廂型接駁車停在飯店外，準備接駁入住旅客，周邊還有其他車輛或是小巴輪流接送。卻有民眾控訴，飯店接駁車司機以小孩太吵為由，將他們丟包在路邊。

民眾表示，他們27日退房前就預約搭乘接駁車，從桃園大園區的喜來登飯店要到高鐵站。飯店人員表示，途中會先送其他旅客到桃園機場第一及第二航航廈，最後在一航接旅客後，就要前往高鐵站，卻在距離13公里外的國際路一段讓他們下車。

民眾表示接駁途中，他的孩子想睡覺加上暈車，開始在車上哭鬧，還因為暈車想吐。當下司機告知，在車上吐就要付清潔費，民眾認為孩子不舒服，根本難以控制，只能付錢了事或盡量接住，更想說只剩15分鐘的路，撐一下很快就到，另一組夫妻住客也不介意。但司機卻說這樣太吵，無法繼續服務，就想讓他們在交流道邊下車，自行叫車離開。

其他民眾：「不應該直接放下小朋友，放在那個危險的地方。我們今天來住宿的話，你們接駁車就應該，就已經有義務把我們載到定點。」

其他民眾：「乾脆你就不要載人家，叫人家搭計程車就好了啊。雙方都不對啦，他不能把他放在不安全的地方。」

對此喜來登飯店表示，當時司機開車時被孩童嚴重打擾，就算換位置也沒改善，才會徵求同意後讓他們下車。

喜來登飯店行銷公關協理周佳慧：「出發之前，客人的小孩就已經非常的吵鬧了，那上了車之後，依舊是蹦蹦跳跳沒有改善，並且踢司機的椅背。其他乘客有反應說，這有安全上的顧慮，因此司機在這情況之下，就請該組客人下車。」

飯店強調，他們已經向民眾致歉並給予補償，也對駕駛懲處及進行教育訓練，下次遇到類似狀況，仍要以安全為優先，別讓危險狀況及事後糾紛再發生。

