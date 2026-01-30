疑小孩吵鬧.踹椅背！ 一家四口遭知名飯店接駁車丟包交流道旁

又有司機丟包乘客的情況發生！近日有民眾在社群抱怨指出，27日從桃園某知名飯店退房，預約接駁車前往高鐵站，途中，其中一個孩子因暈車哭鬧並表示想吐。司機警告孩子，如果吐了要付清潔費，但孩子仍持續哭鬧，還疑似出現踢椅背的狀況。

此時距離目的地還有約15分鐘，同車上只剩另外一對夫妻，並表示「沒關係，孩子年紀小會這樣」，沒想到司機仍認為小孩太吵無法繼續服務，最後目的地還沒到，司機一下交流道就將2大2小及行李全數丟包在國際路上，而該地附近住戶鐵門深鎖，相對偏僻。

客控遭接駁車丟包交流道旁 飯店：駕駛記過

事後，飯店公關周佳慧表示，車上當時還有其他乘客，且曾反映安全上有顧慮。對司機的處理部分，飯店已給予懲處，並告訴司機不應將客人丟在路上，應妥善處理問題。

業者後續已補償該名旅客集團會員點數，並強調小孩出發前就已開始吵鬧，未來將加強管理，若再發生類似事件，不會丟包乘客，而是協助叫車，並已向旅客道歉，提出相應補償。

桃園／余孟潔 責任編輯／蔡尚晉

