疑工程糾紛！ 莽男砍傷人後慌了 丟下家人逃跑失聯

台南市 / 楊漢生 報導

昨(30)日晚上6點多，台南市仁德區發生衝突濺血。兩人疑似因為工程糾紛，陳姓男子遭楊姓男子持利器砍傷。陳姓男子左上臂受到穿刺傷，送醫沒有大礙。至於行凶的楊姓男子也慌了，連手機都沒帶就丟下家人逃離現場，警方鎖定對象，也呼籲他儘速出面。

陳姓男子手插口袋，悠哉悠哉，沒料到民宅門一開，一名男子衝出來，帶著一把利器直接朝他揮舞，兩人發生激烈扭打，陪同來的友人見狀，馬上上前阻止，試圖要分開兩人，但陳姓男子已經濺血。救護人員VS.傷者說：「你不要緊張冷靜一下。」

警方接獲報案有人持利器攻擊，不敢大意持盾牌到場，救護車也十萬火急趕到現場。救護人員VS.傷者友人說：「你聽我說你聽我說，你先陪他去醫院。」陳姓男子緊急送醫，所幸縫合後沒有生命危險。

衝突過後的現場仍留有血跡，住戶一早起來沖水清理，衝突事件就在台南市仁德區，晚間的騷動也驚動了附近居民。目擊民眾說：「一台車下來有人下來，嫌犯拿利器出來這樣，警車三、四台，救護車也趕到了，一個人被攻擊流血送到醫院。」

陳姓男子29日晚間找上楊姓男子，對方疑似太衝動持利器攻擊，導致陳姓男子，頭撕裂傷左上臂也有穿刺傷，緊急送醫。目擊民眾說：「疑似工程糾紛案件，兩造均熟識非隨機攻擊案件，目前本分局已鎖定犯嫌積極查緝中。」行兇後楊姓男子也慌了，連手機都沒帶就逃離現場，留下錯愕的家人，警方待陳姓男子出院後做筆錄，釐清進一步案情，也呼籲楊姓男子趕緊出面投案。

