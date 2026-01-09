疑左轉未禮讓！貨車撞上直行轎車 輪軸解體噴飛

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山區今(9)日上午發生一起驚悚車禍，一輛小貨車路口左轉時，和右側直行自小客車猛力碰撞，小貨車後輪輪胎、輪軸被撞噴，車斗木材四散，甚至波及路口第三輛車，所幸整起車禍只有自小客車駕駛手腳擦傷，警方初判肇因，應該是小貨車左轉未禮讓直行車，以及小客車未注意車前狀況肇事。

藍色小貨車，路口左轉到一半，對向直行自小客車高速疾駛而來，兩車猛力碰撞，宛如電影動作片，在眼前真實上演，撞擊力道猛烈，藍色小貨車360旋轉，後輪軸和輪胎整個被撞噴，車斗上的木材四濺，整個過程還波及路口另一輛白色小貨車。

再看一次畫面真的好驚險，砰一聲，現場瞬間揚起煙塵，其他車輛就怕遭波及，緊急煞車，目擊民眾說：「就是有聽到一聲很大的(撞擊)聲響，都傳到這裡來，黑色轎車還噴飛到對向車道，整個前面都損毀。」車禍現場，滿是散落木材和車殼零件，就見自小客車車頭幾乎被撞毀，小貨車後輪軸和輪胎消失，這起車禍發生在9日上午9點多，高雄鳳山南華、保南路口，好在整起事故，僅有小客車駕駛1人手腳擦挫傷、自行就醫。

鳳山分局南成派出所副所長黃志豪說：「初步肇事原因研判，為劉男(小貨車駕駛)轉彎未禮讓直行車，徐男(直行車)未注意車前狀況，詳細肇事原因，仍需交通大隊判定。」初步肇事原因研判，為劉男轉彎未禮讓直行車、徐男未注意車前狀況，現場駕駛都沒有酒駕情形，而警方也提醒，駕駛行經路口，應該減速慢行，否則一時疏忽可能就釀成驚險事故。

