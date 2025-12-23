疑左轉燈秒數短.標線亂！ 機車騎士卡路中.進退兩難

台北市 / 綜合報導

台北公館圓環今年9月走入歷史，儘管台北市政府強調，圓環拆除後更安全，但至今仍有零星狀況出現，有網友發現很多車子從基隆路要左轉羅斯福路，都疑似因為綠燈秒數不夠，被卡在路中間，進退兩難，好危險。

原本要左轉，羅斯福路的機車騎士，疑似因為燈號轉紅，不敢繼續前進，所以慢慢倒退嚕，沒想到左側來車綠燈後，大批車輛迎面而來，只能尷尬的卡在路中間進退兩難，不斷前後移動閃躲車輛，看了實在捏了把冷汗，類似事件層出不窮。

疑似綠燈號誌不夠充裕，導致機車騎士和計程車，雙雙卡在路口動彈不得，實際回到現場觀察，也有碰上騎士，來不及通過的問題，甚至還有民眾不敢靠前，凌亂的標線也是一大問題。

記者黃柔蓉說：「公館圓環拆除以後，為了指引交通，可以看到路面上多了許多複雜的標線，而一眼望去不少標線都混在一起，讓許多用路人感到相當困惑。」

民眾說：「一開始的時候會有一點，因為它這邊的變化比較大，這邊可以看它其實是，車子，摩托車，車子，我覺得相對上可能需要，再多一點分離比較好，朋友反應是左轉上橋的部分，時數有點短，他們算過大概就五台車。」

民眾說：「這附近的交通的指示不太熟悉，變成一定要到路口，才知道要怎麼走，那到路口的時候常常已經，沒辦法再變通，轉換車道，對這個路況不熟的人，我覺得還滿危險的。」

路口的告示牌也被詬病，不夠清楚，北市議員呼籲，市府別過度依賴數據，忽略實際用路風險。

台北市議員(社民)苗博雅說：「花費6.5倍的人力來指揮的時候，我們每天還是看到很多險象環生，甚至是不幸的車禍，蔣萬安不能夠再自我感覺良好，只看著交通局呈上的數據，就覺得一切問題都已經解決。」公館圓環議題，持續引發關注，市府還是得繃緊神經，持續改善問題，帶給民眾良好的交通環境。

