疑布丁被偷！婦狂罵隔壁車還擲筊 最後在車底找到

台南市 / 綜合報導

國道一號仁德服務區，26日凌晨3點多，傳出口角糾紛，一名73歲的曾姓婦人，發現車內一盒35元的知名布丁不見了，質疑是停在隔壁車子的駕駛及乘客偷走，雙方爆發口角衝突，婦人甚至擲筊要問神明，警方獲報到場，將雙方隔開來，最後在婦人車下找到布丁，才結束這場紛爭。

台南仁德休息站，一名婦人和幾名男子，發生口角糾紛，不斷大聲飆罵還爆粗口，婦人在車門前罵不停，大力甩車門，看起來非常生氣，雙方說要叫警察來處理，這時婦人，換走到駕駛座拿東西，竟然是要擲筊。

事情發生在，國道一號南向335公里處，台南仁德服務區，26日凌晨3點多，73歲的曾姓女子，因為遺失一盒35元的知名布丁，懷疑是停在旁邊車輛的駕駛乘客，偷拿走並吃掉，雙方因此爆發口角，婦人最後還要擲筊問神明，結果警察一來就找到了，布丁在婦人的車底下。

國道警察第四大隊新市分隊小隊長郭仲義說：「婦人誤以為旁邊停放車輛駕駛及乘客，竊取並食用布丁，而前往質疑，雙方因而發生口角，員警到場後，將雙方人員隔離。」

台南布丁非常有名，有3大家都是饕客愛吃，像是依蕾特布丁，口感滑順有多種口味，是非常著名的伴手禮。一口挖下布丁超Q彈，被稱為是台南布丁，開山始祖的銀波布丁，綿密口感濃郁蛋香，同樣也是民眾最愛，再來看看阿婆布丁，古早味風味，底下有厚厚焦糖醬，還有巨無霸SIZE吸睛十足，台南布丁魅力無法擋，但下回還是先搞清楚狀況，才不會因此爆發口角衝突。

