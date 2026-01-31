疑帶2幼子輕生！台中女獨活 爆孩子「生父不同人」

台中31日發生人倫悲劇，一名女子疑似餵食2名兒子不明藥物，造成兒子雙亡。（示意圖／東森新聞）





台中市西區今（31日）發生人倫悲劇，一名31歲母親疑似企圖輕生，並餵食其8歲、3歲孩子不明藥物，造成2幼童不治身亡。警方不排除依殺人、加工自殺罪偵辦該名母親。

台中第一分局今晨1時31分獲報，西區向上路某大樓內有幼童失去呼吸心跳，員警會同救護到場，確認屋內2名男童已呈OHCA狀態，分別送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，可惜2名男童依舊回天乏術。

警方初步調查發現，31歲陳姓母親近期疑似與現任男友有分手糾紛，事發後情緒極為不穩，無法說明事發經過製作筆錄，員警已將陳女戒護送醫治療觀察，並同步抽驗其體內是否有藥物成分。另現場雖沒有打鬥痕跡及外力介入跡象，但有精神科相關藥物。

據了解，陳女與前夫、現任男友分別育有2名孩子；另有消息指出，陳女告知友人有輕生念頭，友人趕赴陳女住處後，驚覺2名男童已無呼吸心跳，立即報案。警方正比對通聯紀錄、證人證詞以還原事件時序，並將視抽驗結果、2男童鑑定結果，決定是否朝殺人罪或加工自殺罪方向偵辨。

東森新聞關心您

尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。

