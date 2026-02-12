【更新】疑幫「安心幣商」詐騙案洗錢 四海幫主張存偉500萬交保+限境限海

四海幫幫主張存偉，因涉犯詐、洗錢、組織等罪，檢察官諭知500萬元交保後，他從北檢法警室離開。呂志明攝



檢警偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案，發現該犯罪集團將贓款兌換為黃金，再以鉛錫合金包裹私運至柬埔寨洗錢。去年底，北檢將涉案幫該集團洗錢的7名成員提起公訴，另外又發現洗錢的金流疑流向四海幫幫主張存偉，在蒐證告一段落後於昨(2/11)日發動搜索並在今(2/12)日將他移送北檢，經檢察官偵訊近2小時，認為張存偉涉犯詐欺及洗錢等罪，諭知500萬元交保並限制出境出海。

檢警偵辦「安心幣商」利用假投資詐騙投資者的弊案，在去年1月間搜索該集團的水房據點，發現該集團透過收取現金或虛擬貨幣贓款，迅速兌換成實體黃金，再以鉛錫合金包裹黃金以空運包裹方式寄送至柬埔寨的詐欺集團機房進行洗錢，因此報請台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳玟瑾指揮偵辦。

「安心幣商」利用鉛錫合金包裹黃金洗錢。刑事局提供

檢警查出，該集團由通緝犯姜光宗主導，並指使成員將贓款寄放於登記在王明福名下的港口王貴金屬公司，用以購買日本品牌「Nihon」黃金共計202公斤，市值約新台幣8.9億元。為掩飾犯罪所得，該集團將黃金包裹於鉛錫合金中，以「鉛錫合金」或「門檔」之名寄送至柬埔寨、越南等地。

去年12月23日，北檢將水房洗錢部分偵結，認為集團主要成員王幃犇、黃偲涵等7人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪起訴，並求處10年至20年不等徒徒刑。

檢警從水房查扣的帳冊中發現，該集團將虛擬貨幣出金後，將現金全都交給「純偉」，在勾稽比對後確認「純偉」就是大名鼎鼎的四海幫幫主張存偉，懷疑他就是整個洗錢集團的幕後操盤手，由於去年1月檢警發動搜索後不久張存偉就離開台灣前往中國，因此檢警就張存偉的部分暫時按兵不動。

直到近日張存偉自海外返國過年，檢警在掌握其行蹤後於昨日收網，前往張存偉位於新店的住處將他拘提到案，同時在今日下午移送北檢複訊。

四海幫幫主張存偉，因涉犯詐、洗錢、組織等罪，檢察官諭知500萬元交保後，他從北檢法警室離開。呂志明攝

張存偉，綽號「純偉」，出生於屏東六塊厝空軍眷村，年輕時即加入四海幫，並在該組織內逐步崛起。根據公開資料顯示，1990年代，他曾擔任十大槍擊要犯「小馬哥」楊瑞和的貼身保鑣，後因參與犯罪行為在掃黑行動中遭到圍捕，被判入獄服刑超過10年。

服刑期滿後，張存偉回歸四海幫，並受到時任幫主賈潤年的重用，升任四海幫中常委。2021年，隨著第八任幫主楊德昀因任期屆滿退位，同年3月20日，四海幫於台北市西門町金獅酒樓召開會議，決議由當時的副幫主張存偉接任第九任幫主一職。

17:47 出版

18:32 更新(照片，案情)

