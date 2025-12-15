疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬踢門叫醒主人救命

南部中心／劉安晉 高雄報導

15日凌晨12點多，高雄鳳山一處民宅疑似延長線走火引發火警，屋主第一時間想自行撲滅未果，濃煙也不斷向上竄出，公寓樓上住戶聞訊陸續逃出，其中還有一名男子原本在睡覺，是家中名叫"豬豬"的狼犬不斷踢門房，他才驚覺樓下失火趕緊逃命，所幸這場火警沒有造成人員傷亡。

疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬不斷踢門叫醒主人救命

高雄鳳山深夜火警，濃煙瀰漫街道，警消出動灌救，迅速撲滅火勢。（圖／民視新聞）

鳳山這處民宅發生火警，濃煙瀰漫附近整個街道，消防隊獲報緊急前往灌救，短短時間內就將火勢控制，沒人傷亡。屋主：「起火的位置那邊剛好是我有一個，舊的插座接延長線出來，剛開始我認為火不大我打算用打的，聽到砰一聲我就趕快跑過去了。」屋主說，當時自己想要滅火，但沒能成功，火勢很快將房間吞噬，黑煙也不斷往上竄，樓上以及一旁住戶居民聞到味道後，趕緊逃命。附近住戶：「就看到正隔壁整個都是濃煙，然後很臭就趕快衝下來。」高市消防鳳山分隊長李韋虢：「屋主表示他可能有在充電，電器在充電在他的臥室臥室燃燒的。」

廣告 廣告

疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬不斷踢門叫醒主人救命

高雄鳳山深夜火警，疑充電時延長線起火燃燒，所幸無人傷亡。（圖／民視新聞）

其中這名男子衝衝忙忙的下樓，趕緊穿上外套保暖，他說原本自己已經在睡覺，是這隻飼養的狼犬不斷踢門，他才驚醒。附近住戶：「聽到狗在叫趕快跟狗一起跑出來，牠去推我的門，然後我就發現怎麼煙那麼大。」儘管沒有住警器警報聲響，但還好有這隻叫做豬豬的忠犬，也讓男子在第一時間逃出屋外，避免濃煙受到的傷害。

原文出處：疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬不斷踢門叫醒主人救命

更多民視新聞報導

遭抹黑鞋商轉作軍火 大石公司：將對凌濤提告

柯文哲京華城案開庭辯論！律師分析維持「無罪答辯」可能性曝

原住民音樂節竟淪為「毒品趴」？警方查獲多樁案件 原民會回應了

