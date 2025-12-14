疑延長線「過載」起火釀少女亡 校方悲：她人緣好

新莊公寓二樓竄火，重回火場，只剩一片焦黑。（圖／東森新聞）





新北市新莊，今天（14日）凌晨四點多發生嚴重火警！公寓二樓竄火，住在屋內的是一名16歲少女，她的爸爸是大夜班保全，案發時正在辛苦賺錢養家，少女獨自在家驚醒，一度打電話求救並試著逃生，但被濃煙嗆暈，電話講到一半就斷訊，被消防人員發現時，已經趴臥在客廳身亡。

大火奪走16歲少女性命，家屬悲痛，校方也很哀傷，少女的校長透露，她人緣很好，是副班長，如今發生憾事，校方將會啟動心理輔導。而究竟起火點在哪？疑似就是家中客廳電視櫃使用延長線過載，插太多家電。消防局提醒，電器就算沒有啟動，插頭插著也會有微電流，建議要選有超載保護的延長線。

無情祝融，讓16歲少女魂斷家中，重回火場，只剩一片焦黑，難以辨別出原貌，只看到燒壞的桌椅以及櫥櫃，牆面磁磚也因高溫剝落，在大夜班的爸爸接到女兒離世噩耗心都碎了，少女所讀的高職校長透露，她還是班上的副班長。

少女所讀的高職校長:「她人緣不錯啊，負責上課的點名，出缺勤的觀察。」

而少女父親是大夜班保全，當時在上班逃過一劫，但老天卻奪走他最心愛的女兒，目前初步調查，客廳雜物燒毀，燃燒面積大約有30坪，起火原因是電線過載，導致短路最有可能是延長線先冒出火光。

新北市消防局新莊分隊長曾冠彰：「通常使用（延長線）的話，要避免使用其他的分接頭，一分二、一分三、一分四的接頭，或者是延長線一接再接，這個都很容易造成電線過載。」

要使用傳統延長線、線比較細的，最好是插低電流率，像是手機、平板等，如果要使用會發熱的家電，像是電視微波爐電鍋等，選用的延長線，最好是有超載保護，超過15安培，會自動切斷電源。

新北市消防局新莊分隊長曾冠彰：「可以看一下你的插座，有沒有熱熱的、燙燙的，還是電線有沒有熱熱燙燙的情況，如果你看到它很燙很燙就不太正常，就跟我們用手機一樣。」

消防提醒，就算延長線沒打開安全開關，電器沒有在使用，還是會有微電流，為了居家安全，每一步都不可輕忽。

