疑建商涉「誤殺」釀大火逮3人！重案組直搗公司搜索

香港宏福苑社區大樓五級火警，釀成多人死傷和失聯，重案組的探員直搗負責建設宏福苑的宏業建築工程公司搜索，將電腦資料設備和人員全帶走，並將2名董事和1名工程顧問逮捕，因為警消滅火時發現，宏福苑外牆保護膜比其他材質延燒的快，檢警研判工程公司負責人嚴重疏忽，涉嫌誤殺。

檢警人員在工程公司的辦公大樓內，裡外逐一搜索、拍照採證，檢警還用黑布把一名男子的頭全矇住，雙手上銬帶走。港警大動作到宏業建築工程公司，也是這次負責營建宏福苑公司搜索。

正是因為就是在滅火過程中，檢警發現宏福苑大樓外牆保護網防水帆布、塑膠布等，疑似都沒有符合防火標準，檢警研判工程公司負責人嚴重疏忽涉嫌誤殺，也就是過失致死，因此香港警方在27日凌晨兩時多，緊急逮捕工程公司的2名董事和1名工程顧問。

香港特首李家超：「這件事件一定會提交死因庭，房屋局獨立審查組，會就建築物外牆保護材料是否符合認可阻燃標準，會調查採集樣本做化驗。」

李家超表示目前首要工作就是搜索救援，要是查出建設公司違法，絕對不寬貸。另外香港保安局，局長鄧炳強也承諾將完整徹查。

香港保安局局長鄧炳強：「我們發現外牆保護膜，燃燒後蔓延程度，比合規物料遠遠猛烈得快。」

不過也有住戶認為，26日下午3時多火警從三級升為四級，到了傍晚6時半才升為最高的五級，是否有誤判和延誤救援，宏福苑的五級大火也讓香港人想起17年前。

濃濃黑煙直竄天際，整棟大樓被濃煙吞沒，住戶整個人癱軟，被警消人員救下來，還有其他住戶趴在窗口不斷揮毛巾求救，2008年香港彌敦道嘉禾大廈的五級火警，當時造成2死55傷，還有2名消防員殉職。

17年後憾事重演，宏福苑社區大火成了香港17年來最嚴重火警，釀災的主要原因和責任都將由檢警單位調查釐清。

