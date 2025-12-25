疑張文兄親筆信曝光！揭弟遭霸凌、謝余母大愛 網掀質疑「署名怪」

張文隨機攻擊殺人，台北捷運在台北車站設置暫時性的「悼念牆」供大家緬懷英雄余家昶，不過現場出現一束純白的花束，兩大張紙卡手寫信，署名「張嫌兄長」，內容引起關注，暗指張文過去在求學、軍旅時期曾被霸凌，承受長期壓力做出逾矩的事，而他也感謝余媽媽的大愛，將英雄余家昶帶來世上，但道謝卡意外引發熱議，捷運公司已經收走留存。

張文兄嘆「家家有本難念經」 揭弟弟求學軍旅霸凌過往

張文在台北捷運台北車站站、中山站隨機攻擊砍人，釀多人死傷，也讓社會大眾不安，這6天，每天都有人來獻花，一整排花束沿著北捷牆面放滿，手寫感謝字條謝謝余家昶犧牲和善良，還有人特地設計披上國旗的英雄圖案，感謝余家昶在危機時刻挺身而出，試圖阻止張文。

民眾自發悼念。圖／台視新聞

而在24日平安夜當天，花牆出現一束特別的花束，以純白色桔梗，上面放著兩大張紙卡手寫信，署名寫著「張嫌哥哥」，工整的硬筆書表示「受害者有權責怪加害的一方為什麼不預防憾事發生，但家家有本難念的經，除了家庭教育，還要面對險惡的社會，諸如求學跟軍旅的霸凌，或是生活中種種不幸，有些人選擇將負面情緒視為養分，但也有些人無法承受壓力，進而做出逾矩之事」。

自稱張嫌兄長者寫信給余家昶的媽媽。圖／台視新聞

寫信者語句間似乎暗指張文曾遭受霸凌、長期承受壓力等，引發此次事件，最後信中也謝謝余媽媽，把英雄余家昶帶來世上，給混亂的社會帶來一絲正義與善良。

署名張嫌兄長謝謝余媽媽大愛。圖／台視新聞

獻花民眾認為，只能說覺得很心痛，就是確實沒有任何一個媽媽，想要花20多年來培養一個殺人犯。

「謝謝您將英雄帶來世上」 疑張文兄謝余母

信件被路過的民眾拍下，放上網路出現正反兩面看法，很多人感慨，張文的家人也很痛苦無奈，但也有人說，如果真的是被霸凌，那也不該向無辜大眾報復，還有人質疑真假，署名「張嫌哥哥」為什麼不是寫「張文哥哥」，而且弟弟疑似被霸凌應該是事後猜的吧，感覺是幫加害者找理由，聽了不是很舒服。

網友質疑張嫌哥哥是否為本人。圖／台視新聞

隔天這封充滿爭議的信就被捷運公司收走，北捷表示，悼念者眾多，每天收班之後，本來就都會整理，字卡會收取掃描留存讓家屬留存。

只是此次隨機攻擊事件，被害人不是只有余家昶一個，如果兇嫌哥哥欲致歉，該道歉的對象不會只有余媽媽，否則其他被害者家屬情何以堪。

台北／李若慈、楊岳達 責任編輯／張碧珊

