疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩

台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。

民眾前往事發現場哀悼，北捷將設悼念牆。（圖／北捷提供）

張文哥哥在信中提到，家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。

張文的家庭背景顯示，他父親為工程師、母親為會計師，有一個哥哥，從小家境無虞。張文曾就讀高職餐飲科，老師稱他行為良好、熱心公益、無缺席曠課、平均成績85分，但個性內向孤僻。大學突然轉換跑道，就讀虎尾科技大學資工系，畢業後成為空軍志願役，後續因酒駕遭軍方汰除。

張文在捷運站內投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

張文在當兵時負責通信維修工作，但疑因部隊生活與想像不同，自此個性變得孤僻、沉默寡言，鮮少與家人聯繫，和哥哥也有5年沒來往。據同袍透露，張文人緣欠佳，服役僅半年就成為問題人物，更懷疑他是為了想提早退伍，故意布局酒駕被逮以便被汰除。

最後，張文哥哥在信中向英雄余家昶及其母親致敬，並寫道：「謝謝您將余家昶先生帶來到這個世界，給混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也感謝余媽媽的大愛與包容。」

全文如下

To 英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但...家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已…

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by張嫌兄長

