疑強光燈照眼起口角！ 花蓮外送員遭毆濺血提告傷害

花蓮縣 / 綜合報導

街頭暴力事件，發生在花蓮縣吉安鄉，昨(25)日耶誕節晚上，有路人疑似先用強光燈，照射外送員的眼睛，雙方當街爆發口角！沒想到路人竟然先連揮兩拳，外送員當場鼻血直流，還忍痛追了快一公里，好在有熱心民眾幫忙，才終於把人攔下來，警方也趕到現場；雖然路人堅持自我防衛，但打傷人是事實，被提告傷害！而且警方還查出，他上上週才在吉安車站，因為第一次刷卡沒成功，站務員請他再刷一次，也差點被打傷，男子鬧事已經不是第一次！

動手男子劉先生VS.遭攻擊外送員潘先生說：「怎樣，(你不要走你不要走)，怎樣，(幫我報警)，報警啦，叫他來啦，(你不要走啦)。」嘴上說不怕人報警卻不斷往前走，好在熱心民眾目擊他賴也賴不掉。

目擊者說：「(路人)走過來，不曉得為什麼拿那個手電筒，照那個外送員的眼睛，外送員就停下來看他，說你為什麼要這麼做，他就突然攻擊那個外送員。」外送員被連打兩拳當場鼻血直流，追了快一公里警方到場把人攔住。

動手男子劉先生說：「什麼照別人，我哪有照別人，他騎摩托車要撞我啦，他要撞我，我說你幹什麼，他手就這樣推我，自衛我自衛。」遭攻擊外送員潘先生說：「我轉彎啊，他逆向，然後用手電筒照我眼睛啊，然後我停下來，他就要這樣打啊，我就這樣擋，他就直接打我啊，對啊，然後就跑掉啊。」

耶誕節當晚6點多花蓮縣吉安鄉，中華路和宜昌四街有目擊者供稱，男子過街口剛好遇到外送員右轉，卻突然拿強光燈對外送員眼睛照，還連揮兩拳造成外送員臉部受傷，而且被警方查出鬧事不是第一次。

花蓮吉安火車站站務人員VS.劉姓男子說：「下來，你先下來，(我家裡有急事)，我解除契約，你先下來。」站在車廂門口就是不願配合下車，劉姓男子十日清晨在吉安火車站，雖然有刷卡動作但被站務員發現，沒有完成付費竟然差點就被打傷，而且劉姓男子也是堅持自我防衛。

台鐵吉安站副站長詹文中說：「因為我們職責的關係，有去勸導說請這個旅客，馬上回來，請他再重新再刷卡，確認刷卡成功以後，才進站這樣子，結果旅客情緒就來了。」兩個多星期就鬧到警察出動兩次，上一回台鐵站務員沒有打算提告，但這次動手造成外送員臉部挫傷，被提告傷害罪交由司法來做定奪。

