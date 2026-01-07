疑心肌梗塞！澎湖漁民魂斷消波塊 弟見屍悲痛報案

澎湖東石一名吳姓漁民6日出門工作，疑因心肌梗塞倒在東石村環保公園消波塊，被家屬發現時已明顯身亡，立即通報警消人員到場，詳細死因仍待後續調查釐清。

澎湖一名漁民疑因心肌梗塞身亡。（示意圖／取自pexels）

經查，年約60幾歲的吳姓男子，昨(6日)出門前往東石村環保公園岸際巡視海中的漁網，之後再也沒返家，其弟弟聯絡他卻找不到人，立刻前往他常出沒的地方，結果發現哥哥竟倒臥在消波塊中，且失去呼吸心跳，成了冰冷遺體。

警消到場後，發現吳男已明顯死亡，初步研判應為氣溫驟降導致心肌梗塞，當時周遭又沒有人，錯過救援時間，才導致悲劇發生。不過詳細死因仍待警方進一步調查釐清。

延伸閱讀

台中榮總疑讓「醫材商執刀」 石崇良怒：不排除重新評鑑！

影/屏東女騎士撿狗罐頭遭撞！ 肇事駕駛誆幫送醫卻落跑

高雄鼎泰豐遭爆炒菠菜「送蝸牛+一坨土」 衛生局急查：未發現異物