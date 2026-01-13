疑心血管問題 駐印公使謝柏輝52歲猝逝異鄉！林佳龍赴台南頒獎章感念

駐印度代表處公使謝柏輝去年底執行公務期間，疑因心血管問題猝然辭世，得年52歲。外交部長林佳龍12日親赴謝公使台南市老家慰問家屬，並頒授「楷模獎章」、「外交專業獎章」及「二等服務獎章」給謝父，表彰謝公使一生為國奔走、鞠躬盡瘁的卓越貢獻。（台南市政府提供／洪榮志台南傳真）

駐印度代表處公使謝柏輝去年底執行公務期間，疑因心血管問題猝然辭世，得年52歲。外交部長林佳龍12日親赴謝公使台南市老家慰問家屬，並頒授「楷模獎章」、「外交專業獎章」及「二等服務獎章」給謝父，表彰謝公使一生為國奔走、鞠躬盡瘁的卓越貢獻。

謝柏輝出身台南，是標準的「台南子弟」，求學歷程一路從台南一中、台灣大學到英國倫敦政經學院，學業表現始終名列前茅。進入外交部後，他深耕東南亞與南亞事務，曾兩度派駐越南，歷任亞太司副司長、台日關係協會副祕書長等要職。

林佳龍在臉書感懷，謝柏輝是外交部不可多得的印太人才。謝父在晤談中，特別拿出一份珍藏多年的越南報紙，當時謝柏輝以「台灣外交官」身分受訪，卻遭中共強力打壓，甚至要求回收報紙。謝父回憶，當年曾擔心兒子太過「高調」恐有安全之虞，但謝柏輝不畏打壓，始終站在第一線為台灣發聲，展現堅韌的專業風範。

謝柏輝除了外交專業，也以琴藝與球技拉近國際友誼。他精通英、日、越文，駐印後更苦學印地文。他在駐印度代表處國慶酒會上的一曲鋼琴演奏，至今仍讓各國外交官難忘。林佳龍指出，謝公使靈活運用音樂與高爾夫球建立極佳人脈，台灣能順利推動設立駐孟買辦事處，謝公使居中協調、四方奔走的身影功不可沒。

據了解，謝柏輝是在新德里宴請台印合作電影團隊時突感不適，送醫後宣告不治。此消息令外交圈震驚不捨，目前骨灰已由家屬帶回台灣長眠故土。

林佳龍強調，外交官在海外的生活艱辛，醫療資源更遠不如台灣，謝柏輝將最熱愛的歲月留在了外交道路上，期許外交同仁以謝公使為榜樣，繼續為台灣的外交空間奮鬥。

台南市長黃偉哲也表達深切悼念，強調謝柏輝的離世，不僅讓台南痛失傑出子弟，更是台灣外交界的巨大損失。黃偉哲感佩謝公使在生命最後一刻仍致力於台印關係，其為國打完最後一仗的精神，值得全體國人感念。

