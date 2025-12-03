疑忌妒心作祟！室友竊身分證資料 台大光電所正取生遭「惡意放棄」
台大光電所一名正取生陳同學在完成線上報到後，遭同學兼室友駱姓同學因忌妒心理，偷拍其身分證資料並登入系統點選「放棄錄取資格」，導致陳同學險些失去來之不易的學位。事件發生於3月完成報到後，陳同學直到6月才從他人口中得知自己「被放棄學籍」，隨即報警處理。經調查，駱姓同學僅花17秒就竄改系統資料。雙方已達成和解，駱姓同學獲緩起訴處分，而台大則以外加名額方式讓陳同學保住學位，並承諾強化招生報到系統安全機制。
這起令人震驚的學籍竄改事件發生在台大光電工程學研究所，一名來自南投國立大學的陳姓學生，在今年3月完成台大光電所線上報到手續後，原本正在開心準備未來的實驗室生活。然而，他完全不知道自己的學籍已遭人惡意竄改。直到6月，當其他同學詢問他「為什麼放棄入學」時，陳同學才驚覺異狀，隨即向警方報案調查。
南投地檢署主任檢察官發言人賴政安表示，檢警調查發現，竄改系統的正是陳同學的大學同學兼室友駱姓同學。駱同學疑似出於忌妒心理，偷拍了陳同學的身分證資料，並利用這些資訊登入台大招生系統。駱同學只花了短短17秒，就點選了「申請放棄」學籍的選項，差點抹滅陳同學多年來的努力準備。
賴政安進一步說明，考量雙方已達成和解，檢方給予駱姓同學緩起訴處分。對於這起事件，台大回應將全面強化招生報到系統安全機制，未來除了需要輸入身分證資料外，還必須再輸入Email驗證碼才能登入系統，以防類似事件再度發生。
值得慶幸的是，台大得知此事後，以救濟方式將陳同學的案件送至校級招生委員會，最終以「外加名額」方式錄取陳同學，讓他得以守住努力不懈而來的學位。這起事件也提醒大家個人資料保護的重要性，以及網路系統安全機制的必要性。
