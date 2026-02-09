疑忘拉手煞車！21歲選美皇后「被自己的車輾死」...200人齊戴1物悼念

21歲選美皇后被自己的車輾死，震驚整個校園。圖／翻攝自網路

英國近日發生一起奪命意外，年僅21歲的選美皇后史金納（Eleisha Skinner）在大學宿舍外整理行李、準備入住時，疑似因未拉起手煞車，導致車輛突然向後滑行，當場將她撞向牆面，經搶救後仍因傷勢過重，不治身亡。

根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，21歲的史金納曾於2022年榮獲法弗舍姆小姐桂冠，目前在白金漢郡新大學（Buckinghamshire New University，BNU）就讀社會工作學系。

廣告 廣告

今年1月初，她開車前往學校宿舍，準備辦理入住時，疑似沒有拉手煞車，導致車輛往後溜，不知情的史金納慘遭車輛撞擊，整個人被狠狠地擠壓到大樓外牆上。

報導指出，史金納忍著劇痛撥打了求救電話，不久後救護人員趕赴現場，並將她送醫治療，不過史金納傷勢過於嚴重，最終仍於1月8日不治身亡。

日前，校方追授史金納社會工作榮譽學士學位，並於6日於聖瑪麗慈善教堂舉辦追思會，現場吸引超過200人前來悼念。報導指出，前來參加葬禮的賓客，都被戴上粉紅色領帶，這也是史金納生前最喜歡的顏色。

史金納的祖父喬治（George）哽咽說道「我們有幸在你小時候就認識你，看著你長大，支持你，為你所取得的成就感到驕傲，並無條件地愛你」，並讚許史金納從小就非常關愛周邊所有人，「你的存在讓一切都變得更加美好。」

史金納的父母 （Nigel and Clare Skinner）也發文指出，在意外中失去寶貝女兒讓人感到無比的悲痛，「我們想讓全世界知道她究竟是怎樣一個人，一個善良、無私、充滿熱情的年輕女性，她也總是把別人放在自己前面」。

史金納的哥哥基安（Kian）也讚許，我親眼見證了妹妹長大成人，變成一名才華洋溢的女性，「我的妹妹永遠無人能取代。願上帝保佑她，我永遠愛你，妹妹」。

據了解，史金納在受傷後，泰晤士河谷空中救護隊（Thames valley air ambulance）醫療人員接獲通報，在最短的時間內開著救護車趕到現場。

該起意外後，有人以史金納的名義，在募資平台 GoFundMe 發起募款活動，表示感謝該團隊的迅速反應，才能讓家人陪伴史金納走完最後一程，希望能藉此支持該救護隊，讓未來的救援速度增快，避免憾事再度發生。



回到原文

更多鏡報報導

台潛水專家赴日打撈二戰遺骨慘斷魂！主辦方急喊卡...同行隊員曝事發過程

大馬男每天喝「汽水+1物」雙腳慘截肢 哭喊：再多存款都沒用

愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝