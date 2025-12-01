疑恍神肇事！北市保大警車「撞擊公車」嚴重毀損

車頭嚴重毀損凹陷！新北市新店區的山路上今（1日）發生一起公車被撞擊的嚴重事故，肇事的竟是北市保大的警車，現場畫面與傷亡狀況也出爐。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

新店分局指出，全案發生在北宜路跟中山路的交叉口，今天上午11點22分左右，該輛隸屬保安大隊的警車，疑似因為34歲鄭姓男警在駕駛時有恍神，往新店方向行駛準備返回駐地時，撞上紅線違停在路邊的新店客運公車，車頭嚴重毀損。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

新店分局獲報後派遣交通隊前來處理，鄭姓男警跟車上搭載的同僚共2人都沒有受傷，鄭員經檢測沒有酒駕。該輛公車是因為司機去上廁所才會臨停，車上沒有乘客，但由於停的是紅線，新店分局表示仍會依法開罰單。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

