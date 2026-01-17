疑恍神自撞翻覆！台61線大園段水泥預拌車「噴漿」 雙向交通一度受阻

台61線大園段17日發生預拌車自撞翻覆意外，現場水泥溢出佔據車道。圖：大園分局提供

台61線大園路段今(17)日發生一起驚險車禍！一名陳姓男子(64歲)於下午13時許，駕駛水泥預拌車行經台61線北上29.7公里處時，疑似因一時恍神，車輛突然向右偏行，隨後猛烈撞擊路中分隔島，導致整輛車失控翻覆，大量水泥漿隨即溢出，現場一片狼籍。

大園警分局交通分隊小隊長徐明德表示，警方獲報後立即趕赴現場，經初步調查，該輛水泥預拌車翻覆後，流出的水泥佔用了雙向內側車道及部分外側車道，導致交通一度受阻。警方除立即通報清潔單位到場清理，也在現場進行交通疏導與管制，避免發生二次事故。

據了解，駕駛陳男在事故中受傷，所幸送醫時意識清楚，經警方實施酒測後，其酒測值為0，並無酒駕情事。警方呼籲駕駛人，行車時應保持高度注意力，若感到疲勞或精神不濟，應尋找安全處所休息，切勿疲勞駕駛以確保交通安全。

