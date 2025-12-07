疑恍神車突偏移…將「宜蘭24歲警撞成重傷」被依2罪送辦

社會中心／宜蘭報導

宜蘭警察局礁溪分局一名林姓警員（24歲）於5日傍晚在青雲路二段執行交管勤務，一名徐姓男子駕駛（39歲）廂型車行經路口卻突然失控、偏移，直接撞上林員，導致林員傷勢非常嚴重。警方到場後，發現徐男雖無酒駕，但因有慢性病史，平時都會服藥，研判徐男疑似恍神釀禍，依過失重傷及妨害公務將人移送法辦。

據了解，徐男於5日18時時許駕駛一輛黑色廂型車沿青雲路二段往南行駛，在行經一處路口時，車輛卻突然向右偏移，直接將站在路口的電線桿、電箱中間執行交管勤務的林員撞倒，林員因此右大腿開放性骨折，傷口血肉模糊且意識模糊，被急送陽交大附醫急重症團隊搶救。

徐男疑似恍神釀禍，被依過失重傷及妨害公務罪移送。（圖／記者黃國瑞攝影）

由於林員腹部以下出現大面積傷口，第一時間本以為臟器也有受傷，在院方歷經3個多小時的清創及治療後，確認腸胃系統完整，臟器也沒有暴露、損傷，於當天23時20分許完成手術、轉加護病房，待狀況穩定後，將人送往台北榮民總醫院接續醫治。

警方調查，徐男雖無酒駕情事，毒品唾液快篩為陰性反應，車內亦無發現其他違禁品，但徐男有慢性病史，平時有服藥且「常有嗜睡的狀況」；徐男到案後，供稱完全不記得、不清楚車禍發生前後的經過。警方懷疑徐男精神恍惚肇事，後續將徐男依過失致重傷罪及妨害公務罪移送。

