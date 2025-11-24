即時中心／綜合報導

新北市鶯歌區今（24）日凌晨2時5分，鍾姓男子（21歲）駕駛自小客車沿八德路往桃園方向行駛時，疑似恍神，衝撞路旁正在卸貨的超商物流貨車；張姓物流車司機（54歲）被夾在兩車之間，雙腿開放性骨折，其中左腿當場分離，經消防人員協助脫困後，送往亞東醫院搶救。

在超商內的民眾目擊整起車禍，他表示，小客車以極快的速度撞上貨車，司機直接被夾住，「腳斷在底下，下半身直接卡在裡面，就很痛苦的樣子」，後續有多台消防車及救護車前來救援。至於肇事的鍾男，目擊者也指出腿部疑似受傷，下車時走路不太穩。

快新聞／疑恍神釀禍！鶯歌物流司機卸貨遭追撞夾困 左腿分離命危送醫

目擊者表示，小客車以極快的速度撞上貨車，物流車司機直接被夾住。（圖／民視新聞翻攝）

經警方檢測，發現鍾男並未酒駕，唾液快篩也是陰性，初步排除酒駕、毒駕可能。三峽分局指出，當下已通知鑑識人員到場蒐證，也積極調閱相關監視器畫面，以釐清車禍事發的詳細經過。

經警方檢測，發現鍾男並未酒駕，唾液快篩也是陰性，初步排除酒駕、毒駕可能。（圖／民視新聞翻攝）

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／疑恍神釀禍！鶯歌物流司機卸貨遭追撞夾困 左腿分離命危送醫

