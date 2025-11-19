疑情變尋妻未果 南加華男槍殺華人夫婦

17日清晨，南加州鮑德溫公園（Baldwin Park）一處民宅發生槍擊，造成二死一重傷。根據警方公布的姓名判斷，死傷者疑為華人。洛杉磯縣警局（LASD）凶案組已接手，並表示仍在調查這起雙重謀殺與謀殺未遂案。

根據縣警局發文，案發於17日清晨4時58分，地點在Royston Street 12700街區。鮑德溫公園警局接獲通報，指稱該處民宅有可疑人士，並可能有人死亡。警員抵達後，於屋外遇見三名倖存者，包括兩成年男子與一名男童，他們向警方表示，屋內發生襲擊事件並有人遭槍擊。

警員立即進入屋內搜索，發現三名受害者倒臥在屋內，均受槍傷。警員立刻施予急救，洛杉磯縣消防局人員隨後到場協助處置。不幸的是，其中兩名成年受害者當場傷重不治；另一名10歲女童被緊急送往當地醫院搶救，目前情況仍為危急。

死者身分確認為61歲女子王玉蘭（音譯，Yulan Wang）及其丈夫、同為61歲的蔣秋福（音譯，Qiufu Jiang）。屋外的三名倖存者並未受傷。

凶案組調查後指出，嫌犯為35歲亞裔男金啟豪（音譯，Qihao Jin）。警方表示，金啟豪疑似以其分居妻子的家人為目標，持槍進入住處後向受害者開槍。案發時金啟豪的分居妻子並不在現場。作案後，他駕車沿Royston Street向西逃離。

鮑德溫公園警局與洛縣凶案組當日持續合作調查，並於17日深夜確認嫌犯車輛，隨即向周邊執法單位發布警訊。其後，安那罕（Anaheim）警方在該市Vermont Street 100街區找到嫌犯及其車輛。警方表示，嫌犯當場被發現死亡，初步研判其死因為開槍自殺。

目前案件仍在調查中。警方強調，為維護調查完整性，暫不會公布更多細節。

警方呼籲，任何知情民眾可撥打洛杉磯縣警局凶案組323-890-5500提供線索。

