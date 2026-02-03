疑惡意破壞瓦斯桶 台中警追查北屯巷弄黑衣人

有網友反映一名黑衣人從台中市北屯區大連路的巷弄走出，隨即冒出大量瓦斯氣體，全被監視器拍下。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市北屯區驚傳疑似人為破壞瓦斯設備事件，二日凌晨一名身分不明的人士，從北屯區大連路一處巷弄走出後，巷弄內瞬間排出大量白色氣體，警消到場調查，疑有瓦斯桶被人推倒，轄區第五警分局已責成專案人員調查，釐清是否涉及公共危險。

有民眾在社群平台Ｔｈｒｅａｄｓ貼出一段監視器畫面，事發在二日凌晨四時五十七分，一名黑衣人從北屯區大連路一處巷弄走出，隨即冒出大量瓦斯氣體，網友表示「現在的人教育不知道是出了什麼問題，居然惡意切斷瓦斯管線報復，好險沒有釀成傷亡，住宅區、又是凌晨，不敢想像會造成什麼後果」。

對此，台中第五警分局說明，由於涉影響公共安全等情，已依規定受理報案，警方正循線積極追查涉案人到案，依法偵辦；同時呼籲，民眾若發現住家周遭有異常狀況或可疑人士，應立即撥打一一０報案，共同維護社區安全。