疑想換4人桌不成 男顧客與牛排店店員爆「肢體衝突」

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義 市 東區一間牛排店，日前有顧客在用餐尖峰時段，疑似兩、三個人想坐四人桌，被店員拒絕，當場和店員發生口角，過程 中 男顧客被指控疑似推了店員，導致店員跌倒受傷，現在店員決定提告傷害，警方也依規定受理。

牛排店內一名男顧客很生氣和女店員講了好久，離開之前疑似朝女店員推了一下，店員摔倒在地，其他客人為店員抱不平，上前理論雙方爆發口角。

當事牛排店其他顧客：「莫名其妙吃個飯，兇什麼，有什麼好兇的，你先推他的，好不好。」

廣告 廣告

不斷指的店員大聲怒罵，男顧客和一旁同行女子，揚言要告對方公然侮辱，其他目擊民眾則指責是顧客先推人，店內亂成一團，一度鬧得不可開交。

男顧客VS.其他顧客：「你罵我，我要告你，你罵我，我要告你，我現在報警，沒你的事情，我要報警，要告你。」衝突嚴重影響整個用餐環境，男顧客也氣的當場報警。

男顧客VS.其他顧客：「公然侮辱，還罵我，(你推他啦，推他，沒關係，你去告啊，大家來告啊)。」

這起糾紛發生在17日下午四點，嘉義東區一間牛排店，開始進入用餐尖峰時段，根據了解，這名男顧客，疑似想坐4人桌被店員拒絕，後續又看到其他組客人坐4人桌，心生不滿，和店員理論，過程被控訴，動手推女店員，導致對方跌倒受傷。

嘉義市警第二分局南門派出所副所長劉弘達說：「過程中，顧客出手推倒店員，導致該店員受傷，全案已依規定受理傷害告訴。」

事後店員提告傷害告訴，店家暫不回應，座位糾紛演變成口角、肢體衝突，也讓其他用餐民眾飽受驚嚇。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄男飆罵店家出菜慢 業者詼諧PO文「防治熱中暑」

吃出一肚子火！ 吃鍋等嘸碗盤 男子與店員爆口角

告知即將關店引不滿 客人叫罵大鬧土雞城

