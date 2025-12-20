疑想模仿鄭捷！張文大量閱讀「北捷殺人案新聞」 製作詳細殺人計畫表

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台北市19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈後，接著前往中山商圈再持長刀砍路人，最終因逃亡過程中被警方包圍、直接從南西誠品墜樓身亡，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷，引發社會震撼。根據警方調查，張文在案發前曾製作「殺人計畫」進行研究，內容包含犯案流程、縱火、殺人方式，同時看過許多關於「鄭捷殺人案」的資訊，疑似想用和鄭捷一樣的方式進行犯案。

台北市19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈後，接著前往中山商圈再持長刀砍路人。（圖／翻攝畫面）

警方調查，27歲的張文因涉妨害兵役案件，遭桃園地檢署發布通緝，今年1月北上至台北市中正區公園路20巷一帶承租分租套房藏身；經調閱監視器畫面發現，張文為單人行兇、無共犯，17日至19日期間在租屋處、捷運站周邊遊蕩，移動方式採取步行、騎乘機車及單車，事先前往過台北車站、誠品南西店等地場勘。

警方在張文遺留的平板中看到一份「殺人計畫」研究表，內容涵蓋詳細的犯案流程、地點，包括殺人、縱火方式，並上網購入煙霧彈及刀具，手法相當縝密；而在破譯張文的雲端後還發現，他在2024年就開始閱覽有關鄭捷殺人案的相關資訊，今年10月起更多次搜尋相關新聞，疑似3個月前就開始進行殺人計畫、想效仿鄭捷方式行兇。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

