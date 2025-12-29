疑想閃路邊車 女騎士載童與轎車擦撞慘摔

一名女騎士載著孩子疑似為了閃路邊車往路中偏移與一台轎車發生擦撞。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





28日下午3點半左右，台中西區公益路上，一名女騎士載著孩子疑似為了閃路邊車往路中偏移與一台轎車發生擦撞，連人帶車慘摔。

駕駛開車通過路口看見，前方載著小朋友的騎士，從路中緩緩偏到右側，接著又慢慢騎回路中，兩車發生擦撞。

畫面放慢再看一次，機車騎士慢慢往路中靠，下一秒就與轎車發生碰撞，重心不穩左右搖晃一下後，連人帶車慘摔。

事發28日下午3點半左右，台中西區公益路上，女騎士載著小朋友外出，疑似是為了閃停在路邊的小貨車，才會往路中騎卻沒想到，會與轎車發生碰撞，民眾將影片po網發文，年底了注意行車平安，行車要保持安全距離，引發討論。

廣告 廣告

有人說同車道，應該要慢慢跟在後面，如果要超車應該開進內側車道，但確切的事發原因以及肇事責任，還有待相關單位調查釐清。

更多東森新聞報導

追不到垃圾車慘摔！ 阿伯暴怒「隔天持西瓜刀」砍車門

50萬重機過彎慘摔！網見10秒撇尾影片 反應超兩極

好黏！曳引車載「麥芽糖糊」罐流滿地 2騎士慘摔

