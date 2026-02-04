疑感情不順持20公分銼刀追砍！台南隨機傷人釀3傷 兇嫌遭爆毒品前科

又發生隨機攻擊事件！昨（3）日晚間8時許，台南市南區金華派出所正前方的十字路口，一名黑衣男子突然持約20公分長的修腳銼刀朝斑馬線上的路人隨機攻擊，被害人一路逃到派出所求救，嫌犯當場遭多名員警壓制，造成包含嫌犯在內共3人受傷，送醫時皆意識清楚。據了解，嫌犯疑似因感情不順而隨機傷人，不過到了今天早上，陳姓嫌犯仍不願說明犯案原因；警方也查出他除與女友分手外，另有毒品、竊盜前科，至於是否與本案有關仍待進一步調查釐清。

29歲嫌持20公分銼刀追砍 2路人過馬路遇襲

事發當時，一男一女正走在斑馬線上過馬路，黑衣男子突然手持20公分長的修腳銼刀朝兩人揮舞攻擊。遭攻擊的男子隨後立刻往派出所方向奔逃求救，途中在派出所門口踉蹌倒地，又一度遭嫌犯接近攻擊，多名員警見狀隨即衝上前將嫌犯壓制逮捕。

行兇男子持20公分長的修腳銼刀追砍過馬路民眾。圖／台視新聞

案發地點位於金華路與健康路交叉口，就在派出所正前方，當時目擊民眾也被現場狀況嚇壞。消防隊獲報後出動3輛消防車到場，將傷者送醫救治。

現場共3人受傷，包含29歲陳姓嫌犯拇指有1.5公分刀傷；遭攻擊的62歲男子腹部有穿刺傷並大量出血，女子則是背部穿刺傷，3人送醫時均意識清楚。

台南隨機傷人案釀2傷 黃偉哲急赴醫院探視

台南市長黃偉哲深夜也趕赴醫院探視傷者。據了解，遭攻擊的兩名男女彼此互不相識，當時只是正常過馬路，卻無辜遭到隨機刺傷。至於詳細事發原因，還有待警方進一步釐清。

※拒絕暴力 請撥打110

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

台南／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

